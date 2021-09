Je ne peux pas m’empêcher de rêvasser

De retour à Londres, je ne peux pas dormir la nuit. Je ne rêve pas. Je me tourne et me retourne encore. Je place l'oreiller sur son côté le plus froid. Je résiste à l'envie de retourner mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Au lieu de cela, je me concentre sur mes fantasmes, les évoquant dans l'espace liminal entre la nuit et le jour, entre l'éveil et le sommeil. Quand le jour se lève, je vais me balader avant de me mettre au travail pour la journée et je recommence. Je rêvasse. Je tourne dans ma tête des visions de la vie que je pourrais avoir en arpentant les mêmes routes que j'emprunte depuis des mois. Je ne veux pas m'arrêter. Ma vie réelle est comme une interruption indésirable et je me sens coupable de vouloir y échapper.