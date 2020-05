Unzertrennlich: 5 Menschen sprechen über ihre Seelenverwandten

„Wenn du diese Person kennenlernst. eine Person. einen Seelenverwandten. lass die Verbindung. die Beziehung. das sein, was sie ist. es können fünf Minuten sein. fünf Stunden. fünf Tage. fünf Monate. fünf Jahre. ein Leben. fünf Lebenszeiten. manifestiere sie so, wie sie sein soll. das ist Schicksal. egal ob sie bestehen bleibt oder nicht. so geliebt zu werden. wird dich sanftmütiger machen. die Seelen kommen herein. kehren zurück. öffnen sich. und reisen aus unzähligen Gründen durch dein Leben. lass sie sein, wer und was sie sein sollen.“Vor einiger Zeit habe ich dieses Gedicht von Nayyirah Waheed gefunden und es hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was Seelenverwandtschaft für mich bedeutet. Eigentlich fand ich das Wort “seelenverwandt“ irgendwie immer cringy. Für mich war das eine kitschige Wortwahl aus einer vergangenen Esoterik-Ära , in der man Traumfänger und Buddha-Perlen mit sich trug. Aber spätestens nachdem ich mit meinen Freund*innen darüber sprach, wurde mir klar, dass dieser Begriff für viele Leute immer noch sehr viel Bedeutung trägt.