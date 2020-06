7 définitions de l’âme soeur

Récemment, je me suis mise à réfléchir au concept d'âme soeur. J'y ai pensé jusqu'à m'en donner la migraine. J'ai eu des discussions très animées sur la question. J'ai analysé des poèmes, rejoué des paroles (de rap) dans ma tête.

Avant, le terme "âme soeur" me faisait grimacer - une sémantique ringarde vestige d'une époque révolue, une réplique tout droit tirée du téléfilm Le Bonheur au bout du chemin - mais quand j'ai commencé à en discuter avec des ami·es, je me suis rendu compte que le terme résonnait encore pour beaucoup de monde. L'idée d'un lien fondamental et puissant entre deux personnes est rare et précieuse ; c'est un sentiment rassurant. Est-ce qu'on a tou·tes une âme sœur qui nous attend quelque part ? Et est-ce que nous restons lié·es pour toujours ?