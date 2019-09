Spirituelles Räuchern – was es mit dem neuesten Esoterik-Trend auf sich hat

Inzwischen bin ich mir allerdings sicher, dass diese neue Bewegung das Zeug dazu hat, auch über die Grenzen der Hauptstadt hinaus Menschen für sich zu begeistern. Es ist gerade eine Art New New Age am Laufen und ich muss gestehen, dass auch ich schon ein wenig angefixt bin. Ein unbeschriebenes Blatt ist das ganze Thema für mich indes nicht. Meine Eltern quälte ich schon während meiner Jugend mit Räucherstäbchen und nannte eine beeindruckende Anzahl von Düftölen samt -lampe mein Eigen. Um den Hals baumelte ein „Yin und Yang“-Anhänger und ich besaß einen Setzkasten, in dem ich neben kleinen Porzellantierchen auch diverse Edelsteine untergebracht hatte. Ich kann nun nicht sagen, ob das normal war oder ich ein wenig verschroben, aber man hat derlei ohne Probleme finden können und teuer war es auch nicht. Wahrscheinlich waren es die Nachwehen des New Age. In jedem Fall war ich total dabei, ohne jedoch auch nur Ansatzweise den Sinn zu hinterfragen.