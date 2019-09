Teurer geht immer – warum ich nie wieder umziehen möchte

„Früher war alles besser“, ich hasse ja diesen Spruch, der sich glücklicherweise schon aus dem Sprachgebrauch vieler Menschen gezogen hat. Aber seit ich beim wöchentlichen Spaziergang zum Markt nach Kreuzberg mit mindestens einem Flugblatt mehr in meiner Einkaufstasche rechnen kann, auf dem gegen Mieterhöhung und für fairen Wohnraum gekämpft wird, spreche ich dem verstaubten Oma-Satz etwas mehr Wahrheit zu. Denn jetzt, wo der Immobilienmarkt in gewissen Teilen Deutschlands an einem nahezu unbezahlbaren Punkt angekommen ist, bin ich passenderweise in einem Alter, in dem ich den einen oder anderen ganz hypothetischen Gedanken über den Kauf einer Wohnung verschwende. In meinen hypothetischen Gedanken versuche ich mir die Angst vor dem absurd wirkenden Plan zu nehmen, in dem ich mir Folgendes klar mache: Ich habe einen Job, ein bisschen gespart und die tausenden Menschen vor mir haben das doch auch geschafft – ohne stinkreich zu sein. Wieso sollte ich also nicht das machen können, was so viele Familien und alleinstehende Menschen vor mir geschafft haben?