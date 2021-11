Wieso es grandios ist, an Weihnachten Single zu sein

Sobald du ein paar Stunden davon auf dem Buckel hast, bist du womöglich bereit, dich kopfüber in eine Zeitreise zurück in dein jugendliches Leben zu stürzen – in Form von Reunions mit deinen ehemaligen Schulfreund:innen und überheblichen Erzählungen von deinem ach-so-aufregenden Leben in der großen Stadt. Die Nächte, in denen du dein Kindheitszimmer mit deinem schnarchenden Cousin teilen musst, eignen sich vielleicht nicht so für begeisterte Masturbation , weswegen die Weihnachtstage für dich manchmal eine sexuell frustrierende Zeit sein können, aber Achtung: Früher oder später wirst du es mit Sicherheit bereuen, mit deinem Schwarm aus der 11. Klasse ins Bett zu hüpfen.