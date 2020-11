Der Gedanke, beschenkt zu werde, und nicht das Beschenken selbst, macht mir dieses Jahr am meisten zu schaffen. Ich habe die letzten acht Monate hauptsächlich in meiner kleinen Wohnung verbracht. Deshalb ist mir jeder einzelne Quadratzentimeter lieber denn je geworden. Kurz nach dem ersten Lockdown habe ich, wie so viele andere von uns auch, all den unnötigen Mist, den ich in meiner Wohnung hatte, weggeräumt und Platz für neue wichtige Dinge wie einen kleinen Arbeitsplatz und einige Fitnessgeräte geschaffen. Dabei musste ich mich aber auch von vielen Dingen, die mir geliebte Menschen im Laufe meines Lebens so geschenkt haben, trennen. Mir läuft es kalt über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt irgendeinen Nippes, den mir ein gutgesinnter Kollege oder Cousin vielleicht schenken wird, mit nach Haus bringen muss. Das Letzte, was ich will, ist den Platz wieder vollzustopfen, den ich während der Quarantäne doch mit so viel Mühe geschaffen habe und nun so sehr schätze.