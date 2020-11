Non, ne pas offrir de cadeaux cette année n’est pas un problème

Pour moi, l'essentiel de la nervosité que je ressens à propos de la tradition des fêtes de fin d'année 2020 tient plus au fait de recevoir des cadeaux qu'à celui de les offrir. J'ai passé la majorité des huit derniers mois dans mon petit appartement , donc chaque centimètre carré est devenu plus précieux que jamais. Peu après l'instauration du confinement en mars, j'ai, comme beaucoup d'autres, fait une purge de toutes les merdes inutiles que j'avais dans mon appartement et j'ai fait de la place pour de nouvelles choses essentielles comme un petit espace de travail et quelques accessoires de sport . Je n'ai pas l'intention de m'en prendre à mes proches qui ont eu la gentillesse de m'offrir quelque chose au fil des ans, mais je dois être honnête et admettre qu'une grande partie des choses dont je me suis débarrassée étaient des cadeaux, dont des articles Secret Santa et White Elephant. Ce genre de petits cadeaux que vous n'achèteriez jamais pour vous-même peut vraiment commencer à s'accumuler. Alors maintenant, l'idée de devoir apporter chez moi des bibelots offerts par un collègue de travail ou un cousin bien intentionné, perturbant l'espace sacré que j'ai travaillé dur pour faire fonctionner mon nouveau mode de vie, eh bien, ça ne me réjouit pas.