Kannst du jemals wirklich mit Ex-Partner:innen abschließen?

Anstatt Ex-Partner:innen anzurufen oder ihnen eine Nachricht mit diesen Fragen zu schicken, empfiehlt Fitzpatrick, sie in den sozialen Medien zu entfreunden oder ihnen nicht mehr länger zu folgen. So musst du nicht mehr ständig mit Beweisen dafür auseineinadersetzen, dass sie ein neues Leben ohne dich angefangen haben. „Das kann zu Fragen à la ‚Was wäre wenn?‘ führen, die nicht hilfreich sind“, sagt sie. Sowohl sie als auch Huerta betonen außerdem, wie wichtig gute alte Selfcare ist, um mit einer Trennung wirklich abschließen zu können. „Es kann sehr therapeutisch sein, alle Fragen, die du an Ex-Partner:innen hast, aufzuschreiben, anstatt ihnen eine Nachricht zu schicken“, sagt Huerta. „Dadurch werden diese Zweifel nach außen getragen und schwirren nicht mehr länger in deinem Kopf herum. Zudem erkennst du auf diese Weise ja auch vielleicht, dass du gar keine Antworten brauchst.“