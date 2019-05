Trennungen als treibender Motor auf der Suche nach dem Ich

Neue Stadt. Das erste Studium oder die Ausbildung ist nur noch wenige Tage entfernt. Alles, was man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, ist spätestens ab dem Moment wie weggefegt, an dem man die letzte Umzugskiste ins WG-Zimmer stellt und die Wohnungstüre hinter den Eltern zusperrt. Allein. Mit dem alten Leben lässt man auch ein Stück der eigenen Identität zurück. Wer sind wir eigentlich, ohne die uns vertraute Umgebung? Ohne unsere besten Freunde, die bekannten Wege, die vertrauten Orte? Fragen, die sich auch Esther Perel in ihrem Podcast „Where should we begin?“ stellt, um Antworten zu finden.