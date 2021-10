Wir planen, wann wir Sex haben & das half unserer Beziehung

Für Menschen wie Jenny True, Kolumnistin und Autorin von You Look Tired: An Excruciatingly Honest Guide to New Parenthood, steht das Planen vom Sex im direkten Widerspruch zu dem Bild, was sie von sich selbst haben. True erzählt mir, dass sie früher sexuell deutlich aktiver gewesen sei und diesen Teil ihres Lebens inzwischen vermisse. „Ich habe Dutzende Sexpartner:innen gehabt, in allen möglichen Situationen, und ein Teil meiner Identität war immer darauf aufgebaut, dass ich die war, die dazu ‚bereit‘ war“, sagt sie. „Falls sich nicht etwas dramatisch verändert, ist dieser Teil meines Lebens jetzt aber abgeschlossen, und das heißt, ja, ein Teil von mir ist fort. Manchmal fühle ich mich deswegen in Sachen Selbstidentität ein bisschen verloren.“