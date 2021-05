Während die Pandemie Addison und Stevens altes Problem verschlimmerte, schuf sie im Falle von anderen Pärchen neue. Erik und Emma Alda zum Beispiel arbeiteten von zu Hause aus und zogen gleichzeitig einen Teenie und drei Kinder unter fünf Jahren groß. Sie waren die ganze Zeit zusammen und fingen irgendwann an, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen . Das Ganze ging so weit, dass sie manchmal nachts im Bett lagen und sich gegenseitig anschnauzten, anstatt miteinander zu schlafen. Sie sagen, dass das vor COVID-19 nie der Fall gewesen sei – nicht auf diese Weise und nicht annähernd so oft. „Wir haben es zwar geschafft, während dieser Ehekrise einige Male Sex zu haben, aber das Feuer zwischen uns war weg. Der Geschlechtsverkehr fühlte sich für beide von uns langweilig an. Was das betrifft, waren wir uns einig“, sagt Alda. Schließlich fanden sie über gemeinsame Freund:innen eine Sextherapeutin. „Da wir beide lateinamerikanischer Abstammung sind, fällt es uns relativ leicht, mit Partner:innen über unser Liebesleben zu sprechen. Nichtsdestotrotz fanden wir es wichtig, eine Expertenmeinung einzuholen, um festzustellen, was das wirkliche Problem [war]“, sagt sie. „Mein Mann war zunächst gegen die Idee, eine Therapie zu machen. Er hatte nämlich die Befürchtung, dass sie das Ende unserer Beziehung bedeuten könnte. Ich konnte ihn aber umstimmen, indem wir uns gegenseitig versicherten, dass wir sie machen wollten, um unsere Beziehung zu retten.“