Ich bin seit drei Jahren in einer festen und eigentlich auch glücklichen Beziehung. Wir wohnen auch schon längere Zeit zusammen und ganze zwei Jahre lang war unser Sexleben für uns beide sehr zufriedenstellend. Doch dann fing ich an immer seltener Lust zu haben (was ich zuerst auf unser Zusammenleben und den Arbeitsstress schob). Doch jetzt bin ich mit beiden Beinen fest im Leben, aber die Lust ist immer noch nicht zurück. So langsam macht sich die Verzweiflung in mir breit. Ich beschäftige mich so sehr mit diesem Problem, dass es sich so anfühlt, als würde ich in ein schwarzes Loch gezogen werden und komme nicht mehr heraus. Und anfangs hatte ich Sorge, dass ich einfach nur meinen Freund nicht mehr liebe, aber dann merkte ich, dass ich niemanden wirklich sexuell anziehend finde.