Fremdgehen: 2 Geschichten, die deine Sichtweise darauf verändern

In ihrem Buch „Lust in Translation“ (2007) beschreibt die ehemalige Wall Street Journal Journalistin Pamela Druckerman, wie unterschiedlich, verschiedene Kulturen mit Untreue umgehen: „Die AmerikanerInnen sind die schlimmsten. Im Betrügen und im darüber hinwegkommen. In Amerika bedeutet der Ehebruch, eine lange Krise, er kostet mehr und richtet mehr emotionalen Schaden an, als in anderen Ländern“, so die Autorin im Interview mit Men’s Health . In Frankreich hingegen scheint es so, als ob die Menschen mit Untreue wesentlich besser umgehen können. In einer Studie von 2012 fanden nur 47 Prozent der befragten Franzosen und Französinnen eine außereheliche Affäre unverzeihlich. Im Vergleich dazu, waren es bei den Amerikaner*innen immerhin 84 Prozent.