Alkohol ist keine Entschuldigung, das wissen wir alle. Aber genauso gut wissen wir, wie schnell das Gegenüber nach dem dritten Gin Tonic attraktiver wird. Wie wir nach der ersten Flasche Wein mit einem guten Freund anhänglich werden und uns plötzlich nach einer Umarmung sehnen. Und wie schnell aus einem Tanz im Club ein echter Flirt wird. Noch immer ziehe ich selbst eine klare Linie zwischen wildem und betrunkenem Herumknutschen im Lieblingsclub und einem echten One-Night-Stand. Spätestens auf dem Weg nach Hause sollte einem ja auffallen, dass man da doch ein kleines Detail vergessen hat; eins, das einen Namen hat und liebend zuhause wartet. Und dennoch: Fehltritte kommen in den besten Beziehungen vor und sind trotz allem Abwägen nicht immer boshaft und fies. Passiert so etwas, vertrete ich eigentlich den Grundsatz – wenn es ein einziges Mal ist, eins ohne Emotionen, eins was nichts an der bestehenden Liebe zu einer Person ändert, das nicht wieder vorkommt und niemals nie hätte passieren sollen – nichts darüber zu sagen. Ich erkläre mich schuldig. Ich habe in so einer Situation schon geschwiegen und das Geschehene ganz weit hinten in eine Kammer meines Hirns gesperrt, so als sei es nie geschehen. Und ich habe meinen Freund nicht weniger geliebt deswegen. Sicherlich, so etwas hängt auch vom Vertrauensverhältnis einer Beziehung ab. Einer meiner letzten Partner war einmal nicht ganz so treu, wie es die Gesellschaft und jeder Beziehungsratgeber verlangt. Er hat es mir gesagt. Es hat weh getan, aber es hat auch gezeigt, dass wir einander mehr vertrauen als jedem anderen. Dass unsere Liebe so groß und stark ist, dass wir über solche Dinge reden können, analysieren und optimieren können. Ich weiß von mir, dass ich so etwas kann, wenn man ehrlich mit mir ist. Aber es gibt Menschen, die zweifeln dann an sich, wochen-, monate- ja vielleicht sogar jahrelang. Denen bricht es nicht nur Herz und Stolz sondern auch ihr Selbstwertgefühl – und das ist ein einzelner Beischlaf mit einer anderen Person nicht wert, finde ich persönlich. Aber auch diese Meinung kann sich von Beziehung zu Beziehung und Lebensalter zu Lebensalter ändern.