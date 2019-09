Was ist das Schlimmste, das in einer monogamen Beziehung passieren kann? Fremdgehen! Egal ob selber gebeichtet oder vom Partner herausgefunden: Wenn einer den anderen betrügt, dann ist nicht nur das Vertrauen weg, sondern der Schmerz, die Demütigung und die Wut groß. Und man steht plötzlich vor einer Entscheidung: Schluss machen, neue Wege gehen oder verzeihen und an der Beziehung arbeiten? Letzteres geschieht gar nicht so selten, erfordert allerdings jede Menge Kraft, Durchhaltevermögen und Willen. Vor allem in puncto Vertrauen. Denn nach so einer negativen und schmerzvollen Erfahrung ist es kaum verwunderlich, dass plötzlich alles in Frage gestellt wird. Das Meeting mit dem Chef, das länger Arbeiten, das Spielen mit dem Handy. Eines sollte deshalb jedem klar sein: Niemand, der seinen Partner liebt, kann ihm einfach so das Fremdgehen verzeihen und weitermachen wie bisher! Doch es gibt Tipps, wie eine Beziehung gekittet und das Vertrauen neu aufgebaut werden kann.