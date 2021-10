Pour certaines personnes, comme Jenny True, chroniqueuse chez Romper et autrice de You Look Tired : An Excruciatingly Honest Guide to New Parenthood , le fait de planifier les rapports sexuels était en contradiction directe avec l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Jenny True m'a dit qu'elle était beaucoup plus active sexuellement et que cette partie de sa vie lui manquait. "J'ai eu des dizaines de partenaires sexuels, dans toutes sortes de situations, et une partie de mon identité a toujours été celle qui était partante pour tout", a-t-elle déclaré. "À moins que quelque chose de significatif ne change", a-t-elle ajouté, "cette partie de ma vie a disparu, ce qui signifie qu'une partie de moi a disparu, et je me sens parfois un peu perdue quant à mon identité".