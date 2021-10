Misophonie : les bruits des autres me dégoûtent & ça détruit mes relations

Emma, 36 ans, est également atteinte de misophonie. Elle relate des expériences déclenchantes similaires dans sa propre relation amoureuse. "Si mon copain est en train de manger, je dois allumer la télévision ou de la musique", dit-elle. "Et quand on s'est mis ensemble, il était répugnant. Il aspirait tout. Il arrivait à manger de la pizza tout en l'aspirant". Comment gère-t-elle la misophonie et le fait d'être à proximité de son partenaire pendant qu'il mange ? "Parfois, je mets discrètement mon doigt dans mon oreille et je m'apaise en me disant : 'Il ne fait rien de mal. Ça va passer, il va bientôt finir son repas'", avoue-t-elle. "Et je ne me mets pas en colère contre lui parce qu'il n'a rien fait de mal. En général, si les gens sont bienveillants et qu'ils se soucient de vous, ils essaieront de manger plus tranquillement quand vous leur expliquerez". Zoe est d'accord sur l'importance de la communication - son mari depuis huit ans a appris à connaître et à prendre en compte ses déclencheurs, s'excusant immédiatement après avoir accidentellement fait un son déclencheur près d'elle, ou s'assurant qu'il le fait bien loin d'elle.