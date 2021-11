Die Geräusche anderer Leute widern mich an & das zerstört meine Beziehungen

Für mich als Misophonie-Patientin hört sich eine Therapie zur Bewältigung dieser Rückkopplungsschleife vielversprechend an. Was aber ist mit den Partner:innen von Betroffenen? Wie können sie ihre Partner:innen unterstützen und lernen, wie sie sich in triggernden Situationen am besten verhalten sollen? „Sie müssen verstehen, dass es sich um eine echte Erkrankung handelt, und alles tun, was in ihrer Macht steht, um die von ihnen verursachten Auslöser zu minimieren“, sagt Dr. Aazh. „Partner:innen sollten meiner Meinung nach, ebenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um die Krankheit ihrer besseren Hälften gemeinsam in den Griff zu bekommen. Falls dein:e Partner:in an Misophonie leidet, ist das Ganze auch für dich bestimmt eine Belastung. Das ist auch der Grund, warum es vielleicht keine schlechte Idee ist, dir ebenfalls professionelle Hilfe zu holen. Immerhin kann es sein, dass ihr als Paar mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen müsst – vor allem, wenn die Auslöser deines Partners oder deiner Partnerin Ess-, Schlaf- oder sogar Atemgeräusche sind. Offenheit ist gut, löst das Problem aber nicht. Eine Therapie ist wirklich wichtig, um zu lernen, mit Misophonie umzugehen, und zwar für beide Partner:innen.“ Dr. Aazh erzählt mir auch, dass er noch nie Klient:innen in seiner Praxis hatte, deren Auslöser Sexgeräusche waren – eine Sorge weniger, nehme ich an.