In der Popkultur kommt dieses Phänomen reichlich zur Sprache und wird als romantisches Todesurteil dargestellt. In der 22. Folge der ersten Staffel von Friends packt Monica plötzlich ein unwiderrufliches Gefühl von Abscheu Ethan gegenüber, als sie herausfindet, dass dieser Typ, in den sie doch noch gerade verliebt war, in Wirklichkeit 17 und nicht 22 Jahre alt ist. In der Episode „The Ick Factor“ – was die informelle, englische Bezeichnung für SRS ist – der sechsten Staffel der TV-Show Sex and The City fühlt sich Carrie von Aleksandrs altmodischen romantischen Gesten abgeschreckt. Daraufhin verschlechtert sich die Beziehung zwischen den beiden, bis sie sich schließlich dazu entscheiden, einen Schlussstrich zu ziehen.