Au secours, mon partenaire me dégoûte !

Vous vous dites probablement que je suis vraiment mauvaise. Les poils, ça repousse ! Ce n'est qu'une barbe ! Ce n'est pas grave ! Et mon esprit rationnel aurait tendance à vous donner raison. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ce cou dénudé répugnant. J'ai passé des heures à me plaindre à mes ami·es du fait que je n'arrivais pas à passer outre, désespérant de ne plus pouvoir me voir le gars plutôt sympa dont j'étais dingue à peine quelques heures plus tôt. Malgré leurs tentatives pour me rassurer, me conseiller et me calmer, il n'y avait rien à faire. J’avais attrapé le “Ick Factor” : il me répugnait. L'amour était mort.