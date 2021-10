L’incompétence stratégique ou l’art (souvent masculin) de prétendre ne savoir rien faire

"Parce que l'incompétence stratégique montre aux enfants que même s'il y a deux parents à la maison, un seul est digne de confiance et fiable. Cela montre aux enfants comment échapper aux tâches qu'ils n'on pas envie d'accomplir, ainsi que ce qui est acceptable et comment se comporter dans leurs futures relations", ajoute-t-elle. Avec le temps, le bagage mental et la charge de travail supplémentaires peuvent s'accumuler et provoquer des tensions, du stress et des frictions dans la relation. Le déséquilibre des tâches est un phénomène qui demande souvent à être désappris, surtout quand il s'agit d'un déséquilibre entre les sexes. Des études menées pendant le confinement de l'année dernière confirment que le partage des tâches domestiques repose encore majoritairement sur les femmes.