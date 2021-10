Warum „strategische Inkompetenz“ langfristig zum Beziehungskiller werden kann

Das Phänomen, sich vor unangenehmen Aufgaben zu drücken, indem eine Person so tut, als könne sie sie nicht erledigen, ist unter dem Begriff „weaponised incompetence“ oder „strategic incompetence“ (zu Deutsch in etwa: manipulative oder strategische Inkompetenz). Diese Begriffe wurden 2007 ins Leben gerufen . Auf TikTok ist der Hashtag #weaponizedincompetence jetzt mit über 5,6 Millionen Aufrufen sehr trendy. Das ist keine große Überraschung, denn – wenn wir mal ehrlich sind –, die Dinge haben sich seit diesem Jahr nicht wirklich geändert. Während diese Begriffe oft in Zusammenhang mit einem unachtsamen oder begriffsstutzigen Ehemann verwendet werden, können sie sich auch auf Umstände, die sich am Arbeitsplatz, in Familienstrukturen und in Freundschaften manifestieren, beziehen.