Wie ich nach einer missbräuchlichen Beziehung wieder lernte, mich selbst zu lieben

Jahre danach, als die Pandemie ausbrach und ich allein zu Hause eingesperrt war, ging mir zum ersten Mal ein Licht auf: Alles, was ich dank meiner Therapie und Selbstfürsorge im Laufe meines Heilungsprozesses gelernt hatte, ergab auf einmal Sinn. Ich hatte gerade eine Affäre mit einem Mann beendet, der mich ebenfalls schlecht behandelt hatte und in vielerlei Hinsicht meinem Ex ähnelte. Plötzlich fiel bei mir der Groschen und ich dachte: Was mache ich eigentlich? Warum tue ich mir so etwas an? Das habe ich nicht verdient. Ich blockierte den Kerl und schwor mir, von nun an eine andere Platte aufzulegen. Es war nicht meine Schuld, dass ich missbraucht wurde. Ich verdiente es nicht, so mies behandelt zu werden –weder jetzt noch sonst irgendwann. Davon überzeugt zu sein – wirklich daran zu glauben –, half mir, neue Grenzen zu setzen und höhere Erwartungen zu entwickeln. Ich verspürte sogar wieder einen Schimmer von Hoffnung. „Darauf zu vertrauen, dass dein Leben anders aussehen kann, ist ein enormer Meilenstein auf dem Weg zur Besserung“, verrät Ammanda. „Für viele ist dieser Moment ein Wendepunkt.“