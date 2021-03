Comment j’ai su que j’étais digne d’être aimée après une relation abusive

Peu de temps après, je suis tombée au fond du trou d'Internet, à la recherche d'abus et de témoignages de victimes et de survivant·e·s. Cela a commencé par quelques articles ici et là, jusqu'à ce que je lise cinq livres et tous les liens des 100 premières pages de Google. J'étais une bibliothèque ambulante de la terminologie des abus et j'ai rapidement commencé à les voir partout. Soudain, tout le monde faisait du gaslighting . Tout le monde faisait du love-bombing. Personne ne faisait respecter des limites saines. "Démêler le processus par lequel les partenaires abusifs opèrent peut aider les victimes à y trouver un sens", explique Ammanda, "mais cela peut aussi vous rendre hypervigilant aux menaces et effrayé de faire confiance aux gens - ce sont toutes des réactions normales". J'ai fini par rester bloquée, incapable d'aller de l'avant face au besoin de me protéger des menaces qui se présentaient, et j'ai reçu un diagnostic de TOC post-traumatique. Ce diagnostic m'a aidé à faire preuve de plus de compassion et de patience dans mon processus de guérison.