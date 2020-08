Abus sexuel : “mon copain m’a craché dessus, giflée & étranglée”

Nous étions ensemble depuis quelques mois lorsque ce comportement sexuel a commencé. On était au lit, on s'embrassait et on se déshabillait, puis la "conversation cochonne" s'ensuivit. Il m'a traité de pute et de salope et m'a demandé si j'avais été "une bonne fille" et si j'avais gardé les jambes fermées pendant son absence. Au fur et à mesure, il a commencé à me gifler, à me cracher dans la bouche, à enrouler sa main autour de mon cou et à serrer jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. J'étais tellement choquée et intimidée par ce nouvel aspect de notre vie sexuelle que je ne savais pas quoi faire. Je lui disais d'arrêter, de retirer ses mains de mon cou et que je n'aimais pas être traitée comme ça, mais son comportement a continué à chaque fois que nous avons eu des relations sexuelles, même si je disais non. Il disait simplement que c'était ce qui l'excitait et que ce n'était rien.