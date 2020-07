Er spuckte mich an, schlug & würgte mich: Mein Freund missbrauchte mich beim Sex

Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf meine Beziehung zurück. Einerseits habe ich diesen Mann geliebt, und ich wollte mein Leben mit ihm verbringen. Deshalb war die Trennung auch so schmerzhaft für mich. Aber andererseits glaube ich, wenn ich mich emotional von ihm geheilt und mein Selbstwertgefühl wiedergewonnen habe, werde ich die Zeit mit ihm anders in Erinnerung haben. Meinen Freund*innen sage ich andauern, sie sollen für sich selbst einstehen, ihren Partner*innen klar und deutlich sagen, was ihrer Meinung nach in einer Beziehung akzeptabel ist und was nicht. Und ich weiß, es ist an der Zeit, dass auch ich das tue, was ich anderen predige. Dank der Hilfe meiner Lieben, einer Therapie und Sport als Ausgleich, kann ich daran arbeiten, das Erlebte zu verarbeiten und daraus zu lernen. Ich möchte mental und körperlich stärker werden, damit ich endlich mich selbst einstehen kann – das ist mein Ziel.