„Wenn du ihnen nicht sagst, dass dich ihr Verhalten trifft, haben sie nicht die Chance, mehr darauf zu achten, dich miteinzubeziehen. Sei einfach direkt und ehrlich zu deinem Freund oder deiner Freundin und deinen Eltern“, rät Boykin. Dabei hilft es durchaus, sich vor dem Gespräch ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um in Ruhe darüber nachzudenken, was du eigentlich sagen möchtest. „Du solltest definitiv versuchen, dieses Thema aus einer Erwachsenenperspektive anzugehen und nicht im Eifer des Gefechts einen kindlichen Wutanfall hinzulegen.“ Bevor du dein Problem ansprichst, solltest du nicht vergessen, zu feiern, dass sich alle so gut verstehen. Besonders wenn du in deine Beziehung langfristige Hoffnungen setzt. Die Familientherapeutin rät, das Gespräch beispielsweise so einzuleiten: „Ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ihr euch so gut versteht.“