Ça a commencé comme un coup de foudre, ça s’est terminé en abus

C'est alors qu'il a commencé à m'appeler à partir de numéros privés, parfois 20 fois par jour. Il se présentait chez moi à l'improviste. Je l'ai ignoré, jusqu'à ce que je finisse par céder. Je lui ai pardonné, pour qu'il me trompe à nouveau deux semaines plus tard. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais le cœur brisé et je ne pouvais pas tout encaisser. J'ai envoyé un message à sa sœur, lui disant qu'il était dans un état mental vulnérable et qu'il était manifestement toujours en prises avec la mort de son ex-petite amie. Je lui ai dit que j'avais envoyé ce message à sa sœur, mais qu'elle n'avait pas répondu : "Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment cru qu'elle était morte, je voulais dire morte comme une métaphore. Comme "morte pour moi". Comment n'as-tu pas compris ça ?"J'étais bête évidemment, de ne pas réaliser que le suicide était une "métaphore". Suite à ça, mon sens des réalités s'est déformé et j'ai commencé à remettre en question tous les aspects de ma vie. Peut-être que je l'avais mal compris. Est-ce que j'avais mal compris, vraiment ? Est-ce que je devenais folle ?J'ai demandé leur avis à des amis, qui étaient tous d'accord pour dire qu' il avait bien menti sur la mort de son ex , puis j'ai coupé les ponts. Pourtant, je me pose encore des questions et je dois me rappeler que je ne me suis pas trompée. C'est l'éclairage au gaz pour vous.