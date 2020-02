Mon mec et moi n’avons jamais défini notre relation

Je suppose qu'il s'est senti pareil à peu près à la même époque, car quelques mois plus tard, on s'est mis à réserver des billets de trains pour partir en vacances ensemble tout l'été. Et pendant tout ce temps, pas un mot n'a été dit sur ce que nous représentions l'un pour l'autre.

Il a fallu encore plusieurs mois avant que je ne lui dise que je l'aimais, et même là, je l'ai dit dans le feu de l'action, sans avoir prévu mon coup. Je ne l'ai pas dit à la seconde où je l'ai su (à vrai dire, je le savais depuis un certain temps), mais je ne l'ai pas non plus dit juste pour l'entendre en retour. Je lui ai dit "je t'aime" parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de le dire. Mais tout n'a pas besoin d'être dit.

À part les échanges de mots d'amour, la seule autre fois où il m'aurait semblé naturel de définir les choses, c'était juste avant que je commence ma dernière année d'étude. C'était la première année scolaire entière qu'on devait passer l'un sans l'autre, et c'est vrai qu'on a pas arrêté de me demander si on pensait rester ensemble. A chaque fois, je répondu par un "oui" confiant avant de changer rapidement de sujet.

Ce changement brusque dans notre couple aurait été une excellente occasion de parler de l'avenir de notre relation, mais on a laissé passer cette occasion pour... se bécoter et passer du temps ensemble. On avait peut-être très confiance en notre couple. Ou peut-être qu'on ne voulait pas prendre conscience du fait qu'on allait être séparés pendant neuf mois.

On a passé la dernière année à s'envoyer beaucoup de textos, se rendre très souvent visite et, en ce qui me concerne, à chialer quand j'étais bourrée. Quand j'ai eu mon diplôme, on a convenu en silence qu'on vivrait ensemble, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a pas eu besoin d'en parler. Un jour de mai, on s'est mis à parcourir les annonces pour trouver un appart ensemble à Brooklyn, parfaitement synchros.