Couple : et si vous preniez ces bonnes résolutions pour 2020 ?

Peut-être que vous avez envie d'essayer le bondage, ou simplement faire l'amour plus souvent. Fixez-vous un objectif sexuel avec votre partenaire et créez des étapes pour y parvenir. Par exemple, si vous voulez avoir des rapports sexuels plus souvent, commencez à programmer des rapports sexuels quelques fois par mois. " Se fixer des objectifs sexuels est une excellente façon de sortir de votre zone de confort sexuel ", pense Zhana Vrangalova, doctorante, sexperte LELO et professeure en sexologie à l'Université de New York. Si vous n'avez jamais partagé vos fantasmes avec votre partenaire, c'est le bon moment pour commencer.