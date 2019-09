Difficile de faire plus sexy qu’un beau rouge à lèvres. Enfin... il ne faut pas avoir prévu de s'embrasser. A moins de faire très très attention — ce qui n'est pas exactement hyper excitant, admettons-le — on en met de partout. Mais heureusement, une large gamme de rouge à lèvres ultra longue durée assurent résister aux baisers les plus passionnés ­— un va même jusqu’à avancer résister à 90 baisers (c’est peut-être nous, mais ça semble ambitieux comme projet). Nous avons demandé à cinq couples de les essayer, de s’embrasser et de partager avec nous leurs impressions. Ce qui avait commencé comme un test de longévité cosmétique s’est transformé en un adorable festival amoureux, prouvant ce que nous savions déjà : bien plus qu’un simple produit cosmétique le rouge à lèvres est un symbole de passion, vecteur de confiance en soi et c'est incroyablement fun. Maintenant il est temps de passer à l’action !