L'alimentation et la personnalité peuvent également avoir une influence. 30% des sujets de l'étude de 1988 étaient issus d'un "environnement familial chaotique, où un parent ou un autre membre de la famille avait un trouble mental". Et comme le note le docteur Tzotzoli, bien qu'il n'y ait pas de gain matériel évident à beaucoup de ces mensonges, il y a souvent un bénéfice interne, psychologique, qui est gratifiant ou atténuant - soit comme une forme de narcissisme, soit pour combattre/masquer ses insécurités.



Le problème de ces approches, c'est que le motif qui pousse la personne à mentir peut changer d'un individu à l'autre. Par conséquent, l'accompagnement de cette personne doit également être individualisé. Le Dr Nicolina Spatuzzi, psychologue clinicienne agréée au London Psychology Space, me dit par mail qu'il est important d'essayer de comprendre le contexte de chaque personne et l'environnement dans lequel le mensonge compulsif est apparu. "La détresse associée à leurs expériences peut dépasser les ressources internes dont dispose cette personne pour tenter de gérer l'histoire de sa vie. Pour certains individus, le mensonge peut alors se développer comme une tentative pour se protéger d'une réalité insupportable. Dans la pratique clinique, on fait tout pour cultiver un climat de confiance pour que la parole se libère".



Dans la pratique pourtant, c'est loin d'être toujours le cas, ce qui peut être dévastateur pour ses proches et sa vie sociale en générale. Mais tout n'est pas forcément perdu. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de mythomanie, rappelez-vous que cela n'a rien à voir avec vous.



Vous pouvez choisir d'essayer de décourager la personne en lui faisant savoir que vous ne souhaitez pas poursuivre la conversation. Attendez-vous cependant à ce qu'elle s'énerve ou nie en bloc. "Une meilleure stratégie consiste peut-être à diffuser la conversation avec humour et à la réorienter vers d'autres sujets", suggère le Dr. Tzotzoli. "Si cette personne fait partie de vos proches et que vous avez une relation de confiance avec elle, vous pouvez l'aider à voir les conséquences que ce comportement a dans sa vie . Utilisez des exemples réelles en évitant de lui faire honte ou de la juger. Enfin, encouragez-la à suivre une thérapie. C'est vraiment primordial pour briser le cercle vicieux."