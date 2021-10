Woher weißt du, ob du asexuell bist?

Als Michael Doré in der Mittelschule war, begann er, zu bemerken, dass er anders war als seine Mitschüler:innen. Die Jungs in seiner Klasse waren plötzlich an Mädchen interessiert und sprachen über sie als potenzielle Freundinnen, die sie küssen und mit denen sie schlafen wollten. Bei Doré war das aber nicht so. Obwohl er seine Beziehungen zu ihnen schätzte, waren sie für ihn nie als mehr als bloß Freundinnen. Vielleicht vermutest du jetzt, dass er homosexuell ist. Schließlich finden viele Männer heraus, dass sie schwul sind, weil sie feststellen, dass sie sich nicht zu Frauen hingezogen fühlen. Das war bei Doré aber nicht der Fall. Er fühlte sich zu Männern nämlich genauso wenig sexuell hingezogen. Er verspürte also weder Frauen noch Männern gegenüber eine sexuelle Anziehungskraft.