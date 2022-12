Ich habe es satt, an Weihnachten gefragt zu werden, wieso ich Single bin

„Meine letzte ernste Beziehung ging vor drei Jahren in die Brüche“, erzählt die 27-jährige Lolly. „Ich habe aber keine Lust auf eine neue Beziehung , nur um eben wieder vergeben zu sein. Mit dieser Entscheidung bin ich zufrieden – aber da bin ich scheinbar die Einzige, vor allem rund um die Weihnachtszeit. Ich habe immer wieder das Gefühl, mich deswegen vor meiner Familie rechtfertigen zu müssen, insbesondere vor meinen Großeltern, die dauernd fragen, wann ich denn endlich mal wieder jemanden mitbringe , wenn ich über Weihnachten in meine Heimatstadt fahre. Noch schlimmer ist, dass ich dieselbe Frage auch von meinen Freund:innen in meiner Heimat gestellt bekomme, die fast alle schon verheiratet sind, Kinder bekommen und Häuser gekauft haben. Auch dieses Jahr bin ich wieder für eine Woche zu Hause und grause mich jetzt schon vor diesen Gesprächen. Was kann ich tun, um dabei nicht total die Nerven zu verlieren?“