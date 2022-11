Das Ende meiner „Situationship“ tat mehr weh als das von 5 Jahren Beziehung

Als der Typ, mit dem ich seit ein paar Monaten etwas hatte, mir sagte, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen war – und somit unsere „Situationship“, eine Art Vorstufe zur Beziehung , effektiv beendete –, wurde mir ein bisschen schwindelig. Da half auch nicht, dass ich an diesem Samstagabend in meiner Lieblingsbar saß, nur wenig Schlaf bekommen hatte und wir zu dem Zeitpunkt schon diverse Gin Tonics in uns reingekippt hatten. Leute, die an unserem Tisch vorbeikamen, drückten ihre Kippen in unserem Aschenbecher aus, während er mir versicherte, dass es ihm wirklich leid täte, weil ihm unsere lockere Nicht-ganz-Beziehung „ja total Spaß“ gemacht habe. Er sagte mir, ich sei so cool, so hübsch, so schlau, so lustig. „Du bist sexy“, fügte er dann noch hinzu. „Ich würde dich echt weiterempfehlen.“ Mein Gehirn hatte aber kein Problem damit, zwischen den Zeilen zu lesen. Was er mir eigentlich sagen wollte, war: Ich mag den Sex mit dir, aber ich mag DICH nicht. Wenn sich der Erdboden genau in diesem Moment unter mir aufgetan und mich verschluckt hätte, wäre ich dafür dankbar gewesen.