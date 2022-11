Nein, es ist kein Warnsignal, wenn du dich in einer Beziehung entspannst

Das ist aber einfach ein Problem des Lebens, nicht ein Problem unserer Beziehung. Selbst als Single musste ich meine Routine immer mal wieder umstellen, um mich nicht zu langweilen. Es ist merkwürdig, dass wir an unsere romantischen Beziehungen so enorm hohe Erwartungen richten, sodass ganz natürliche Aspekte unseres Lebens plötzlich zu riesigen Problemen aufgebauscht werden, die in anderen Beziehungen oder in unseren individuellen Leben einfach akzeptiert werden. Es gibt keinen einzigen Lebensbereich, der nicht dann und wann mal ein bisschen frischen Wind gebrauchen kann. Warum verlangen wir also von romantischen Beziehungen, ewig genauso spannend zu bleiben wie zu Beginn?