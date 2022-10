Wie eine Trennung dein Sozialleben zerstören kann

Es ist sicher nicht immer leicht, als Erwachsene:r neue Freund:innen zu finden. Laut Sokarno geht es dabei darum, deine Komfortzone auch mal zu verlassen. „Begib dich in Szenarien, in denen du ganz natürlich neue Leute kennenlernst“, empfiehlt sie. „Wir wissen, wie schwer es sein kann, mit jemandem auf der Straße oder in einer Bar ein Gespräch zu beginnen. Probier doch also mal was Neues aus, vielleicht durch ein Hobby – und guck, wen du so kennenlernst.“