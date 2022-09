Wieso du die Ratschläge deiner Freund:innen immer ignorierst

Wer jeden Tag in den Genuss einer grandiosen Aussicht kommt, weiß: Irgendwann empfinden wir Beeindruckendes gar nicht mehr als so beeindruckend. Dasselbe gilt auch für unser persönliches Umfeld. Es ist zwar nicht so, als seien uns unsere Freund:innen und Verwandten irgendwann weniger wichtig als zu Beginn unserer Beziehung; die Leichtigkeit unseres Zugangs zu ihnen bedeutet aber, dass wir diesen Zugang nicht mehr so zu schätzen wissen. Wir lieben diese Menschen und möchten uns natürlich weiterhin mit ihnen umgeben – trotzdem setzen wir uns mit diesen Interaktionen mit der Zeit nicht mehr so intensiv auseinander wie früher, meint Dr. Piorkowski.