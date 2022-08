Warum müssen sich Frauen auf Dates eigentlich so krass „vorbereiten“?

Eine Handvoll Enttäuschungen hat meine lockere, lässige Einstellung aber in letzter Zeit ein bisschen ins Wanken gebracht. Ich störe mich normalerweise kaum an weniger „magischen“ Dates ; vor Kurzem hatte ich aber eins, das mich zum Nachdenken brachte. Nach einem etwas stressigen Tag brauchte ich ein bisschen mehr „Vorbereitung“ für dieses Date – sprich: Alkohol . Also saß ich an einer Mini-Flasche Sauvignon Blanc nippend auf der Bordsteinkante vor unserem Treffpunkt, als der Typ überraschend etwas zu früh auftauchte (und ich mich dafür rechtfertigen musste, wieso ich schon vor unserem Date am Alkohol nuckelte ). Weil dieses Date also eher chaotisch begonnen hatte, fragte ich mich: Was machen denn eigentlich andere Leute, um sich auf ein Date vorzubereiten?