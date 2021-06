Mit diesen Tipps hält dein Parfum länger

Allerdings verlieren Düfte im Sommer leider schnell an Intensität. Das passiert natürlich auch im Winter, aber unsere Parfums bleiben an den zusätzlichen Schichten, die wir dann tragen, haften. Außerdem halten Düfte während der kälteren Monate des Jahres länger, weil wir weniger schwitzen. Ich habe schon so viele Tricks gehört, um diesem Problem entgegenzuwirken – bei den meisten davon wird dazu geraten, den Duft auf ungewöhnliche, warme Stellen zu sprühen. Denn die Wärme soll den Geruch intensivieren. Um eine biochemische Antwort auf dieses Dilemma zu finden, habe ich Nausheen Qureshi, eine Kosmetikchemikerin, um Rat gebeten.„Es gibt ein paar Faktoren, die dafür sorgen, dass Parfums länger halten“, erklärte Nausheen. „Im Allgemeinen empfehle ich holzige und würzige und rate von fruchtigen und blumigen Noten ab, da diese schneller nachlassen.“ Sogenannte Sommerdüfte gehen in Richtung Gewächshausblumen und exotische Früchte, was vielleicht auch erklärt, warum Parfums vor allem in den wärmeren Monaten kürzer halten. Mein Lieblingsduft für den Winter, Vanilj von Maya Njie, ist reich an Zedernholz und Kardamom – ein Holz und ein Gewürz, also zwei Fliegen mit einer Klappe.„Außerdem spielt es eine große Rolle, wie trocken oder fettig deine Haut ist“, sagte Nausheen. „Je fettiger, desto langsamer ist der Verdunstungsprozess des Parfums. Wenn die Haut trocken ist, verdunstet der Duft viel schneller“, fügte sie hinzu. Sie erklärte auch, dass trockenere Luft im Winter für eine geringere Verdunstung sorgt. „Aus diesem Grund fügen Hersteller:innen manchmal Feuchthaltemittel (feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe) zu einem Parfum hinzu“, erklärt Nausheen. „Der entscheidendste Faktor ist aber, wie hoch der Parfumprozentsatz des Produkts ist und welche Menge an Alkohol enthalten ist.“