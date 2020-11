9 neue Parfums für gemütliche Winterabende zu Hause

Sagen wir’s, wie es ist – dieses Jahr war merkwürdig. Doch hat es uns eine wichtige Lektion gelehrt: Es kann nie schaden, genau zu wissen, womit du deine Stimmung in Sekundenschnelle ein wenig anheben kannst. Vielleicht hilft es dir dann, deine Lieblingsserie anzumachen oder ein heißes Bad einzulassen. Aber ist dir auch schon mal aufgefallen, dass vor allem Düfte echte emotionale Superkräfte entfalten können?Der Geruch von Plätzchen im Ofen Kerzen , Glühwein – nichts sagt deinem Hirn so deutlich „Es ist Weihnachten!“ wie diese Düfte, die dich vermutlich schon seit deiner Kindheit begleiten (außer der Glühwein vielleicht?) und seitdem in glückliche Erinnerungen entführen. Während es draußen allmählich ungemütlich wird, können wir den Kuschel-Faktor unserer eigenen vier Wände aber durch genau solche Gerüche steigern – und das weiß auch die Parfumbranche. Während uns Marken wie Gucci, Maison Margiela und Le Labo im Sommer noch den Duft von Orangenblüten, Zitrusfrüchten, Kokosnuss und Co. auf die Haut zaubern wollten, wünschen wir uns im Herbst und Winter etwas weniger Luftiges – etwas Wärmeres, Gemütlicheres Im Folgenden haben wir dir eine Auswahl der schönsten Spätjahresdüfte zusammengestellt. Von Aerin bis Giorgio Armani, von Leder- bis Vanilleduft – hier ist für jede Nase was dabei!Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.