Cependant, le fait que les parfums se perdent dans l'éther est un gros problème en été. Cela arrive aussi en hiver, mais les couches supplémentaires que nous portons pendant les mois les plus froids ont tendance à retenir le parfum, et comme on transpire moins, on le garde plus longtemps. J'ai entendu tellement d'astuces pour faire durer le parfum - la plupart d'entre elles consistent à le vaporiser à des endroits bizarres, la théorie voulant que la chaleur de ces endroits rende le parfum plus puissant. Mais je voulais répondre à votre question d'un point de vue biochimique et j'ai donc demandé à Nausheen Qureshi, une chimiste cosmétique, de me donner son avis.