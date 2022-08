Und tschüss: 12 Leute erzählen, wieso sie schon mal geghostet haben

Trotz seines schlechten Rufs ist das sogenannte Ghosten ziemlich geläufig – nicht bloß in deinem Liebesleben . Eine Studie von 2018 im Journal of Social and Personal Relationships ergab, dass aus den über 1.300 befragten Leuten 2o Prozent schon mal geghostet wurden und 25 Prozent selbst bereits jemanden geghostet hatten.