Ist dem nicht so und du hast einfach nur das Gefühl, ihr habt euch in verschiedene Richtungen entwickelt oder wollt verschiedene Dinge im Leben, solltest du das Gespräch suchen, so Eck. Dabei ist es egal, ob die Beziehung freundschaftlicher, romantischer oder anderer Natur ist. Wenn ihr beide findet, dass es einfach nicht mehr passt, ist das eine Sache. Aber wenn du die oder der Einzige bist, die oder der so empfindet und die andere Person hängt noch an dir, dann ist das was anderes. In diesem Fall wäre es erst recht nicht fair, sie einfach zu ghosten. Ja, solche Unterhaltungen können schwierig, unangenehm oder peinlich sein. Aber laut Eck zeugt es von Reife, wenn du dich überwindest und es trotzdem machst.