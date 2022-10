Alles über „Beziehungs-Jetlag“ & wie du damit umgehst

Nach einem langen Tag zu einem liebenden Partner oder einer liebenden Partnerin nach Hause zu kommen, ist ein Geschenk in dieser gottverlassenen Welt. Aber oft – und besonders jetzt, nach zwei Jahren Büro-Abstinenz – kann diese Zeit, in der ihr von getrennt zu vereint übergeht, schwierig sein. Vielleicht ist eine von euch voller Tatendrang, weil sie den ganzen Tag allein von zu Hause aus arbeitet, während der andere gerade eine schlechte Nachricht erhalten hat – und nun strahlt ihr beide nicht die gleiche Energie aus. Vielleicht ist die eine in ein Arbeitsproblem vertieft und unkommunikativ, während der andere darüber reden will, wer den Abwasch macht. Vielleicht – um ein willkürliches, nicht aus dem Leben gegriffenes Beispiel zu wählen – bist du vom Pendeln und vom ständigen Zusammensein mit anderen Menschen so erschöpft, dass du dich erst einmal still in einen Raum setzen musst, bevor du über irgendetwas reden kannst. Zum Beispiel.