Nein, du musst nicht dieselben Interessen haben wie dein:e Partner:in

Gemeinsame Hobbys können außerdem für unangenehmen Konkurrenzdruck sorgen. „Mein Freund und ich sind beide große Outdoor- und Fitness-Fans. Als wir zusammen anfingen zu klettern, dachte ich, das wäre eine tolle Möglichkeit, gemeinsam Spaß zu haben“, erzählt die 28-jährige Lehrerin Tanya*. „Er war aber viel besser und schneller als ich. Das kratzte ordentlich an meinem Selbstbewusstsein. Ich fühlte mich entmutigt, irrational wütend und hatte irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr daran.“ Obwohl sie es theoretisch gut fände, wenn sich ihr Freund mehr für Joggen interessieren würde – ihren Lieblingssport –, fürchtet Tanya doch, das könnte sich so anfühlen, als würde er damit in ihre Identität eindringen. „Er ist von Natur aus ein sehr forscher, dominanter Typ. Weil ich eher zurückhaltend bin, würde mir das vermutlich so vorkommen, als würde er diesen Teil von mir übernehmen“, sagt sie.