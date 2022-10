Wie ich nach 3 Jahren mit dem täglichen Kiffen aufhörte

Ganz ehrlich: CBD-Rauchen ist ziemlich geil! Ich habe Gras immer benutzt, um meine Ängste in den Griff zu bekommen; wenn die mich aber zum Beispiel während der Arbeitszeit überwältigten, konnte ich nicht viel tun. CBD hat eine spürbar beruhigende Wirkung, die mir einen klaren Kopf verleiht und mir bei der Konzentration hilft. Dadurch kann ich auch tagsüber rauchen – und das war bis jetzt fantastisch. Es ist aber nicht alles so toll: Mein Appetit ist völlig weg. Meine erste Tagesmahlzeit habe ich in den letzten Tagen zwischen 16 und 18 Uhr gegessen – und auch nicht aufgegessen. Ich habe heute sogar eine (teure) Schale meiner Lieblings-Ramen verschwendet, um mich selbst dazu zu motivieren, irgendwas zu essen. Ich hoffe, dass diese Nebenwirkung bald nachlässt. Gleichzeitig habe ich Probleme beim Einschlafen und wache immer wieder auf. Ich habe mir leider in den letzten Jahren angewöhnt, zwischen 3 und 4 Uhr aufzuwachen und dann ein bisschen zu kiffen, um wieder einzuschlafen . Wie du dir vorstellen kannst, war ich jetzt – ohne die einschläfernde Wirkung von Gras – morgens oft ziemlich groggy. Ohne Gras muss ich mich wohl mit diesen schlaflosen Nächten abfinden, damit sich mein Körper an den Entzug gewöhnen kann. Es macht mir ein bisschen Sorge, dass mein Körper das Weed für so grundlegende Funktionen wie Schlafen und Essen zu brauchen scheint.