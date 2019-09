Lena Dunham erklärt, warum wir alle mehr Tagebuch schreiben sollten

Dieses „guilty pleasure” der Wiederentdeckung der eigenen Gedanken hat jetzt auch Lena Dunham zelebriert, als sie auf einer alten Festplatte ihr Tagebuch aus den Jahren 2005/2006, der Vor-Girls-Ära wiedergefunden hat. Damit dieser Schatz an Lebenskatastrophen, unglücklichem Verliebtsein und scharfsinnigen Kommentaren der Welt nicht verloren geht, hat sich Lena dazu entschlossen ein feines, kleines Buch mit dem Titel „ Is it Evil Not to Be Sure? ” herauszubringen und damit die Girls Write Now-Organisation zu unterstützen, in dem man die gesamte Partitur des Erwachsenwerdens nachlesen kann. Dass Lena ja sowieso irgendwie die inoffizielle Königin des Tagesbuchschreibens ist, wissen wir ja spätestens seitdem sie in der ersten Girls-Staffel gegenüber ihren Eltern aus vollem Herzen „I might be the voice of my generation” (Ich könnte das Sprachrohr meiner Generation sein) proklamiert hat. Lenas Tagebuch ist eine Ode an die Nostalgie und an das Zelebrieren der Erinnerung geworden. In einem Text im Lenny Newsletter hat sie die Veröffentlichung des Buches so angekündigt, dass man nichts mehr möchte, als dieses kleine, rosafarbene Buch in den Händen zu halten, um in die junge Gedankenwelt der Vor-Famous-Lena einzutauchen: