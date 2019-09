Diese Marihuana-Produkte sollen Regelschmerzen bekämpfen

In Amerika ist man da schon einen Schritt weiter. Der Konsum von Cannabis ist in einigen Bundesstaaten, etwa in Kalifornien, mittlerweile offiziell erlaubt. Die Legalisierung inspiriert offenbar immer mehr Menschen dazu, ein Geschäftsmodell aus dem grünen Kraut zu entwickeln. Ganz vorne mit dabei ist die prominente Hollywood-Schauspielerin Whoopi Goldberg, die zusammen mit einer Freundin medizinisches Cannabis in Form von verschiedenen Produkten verkauft, die Frauen von lästigen Regelbeschwerden und unangenehmen Mentsruationskrämpfen befreien sollen.